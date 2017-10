Marsiglia, fermate tre persone legate all'aggressione

Tre persone sono state fermate in Francia nell'ambito delle indagini sul duplice attacco di Marsiglia, nel quale due cugine ventenni sono state uccise per mano del tunisino Ahmed Hanachi. Lo si è appreso da varie fonti vicine all'inchiesta. Intanto alcune persone che hanno conosciuto Hanachi durante il suo soggiorno ad Aprilia, in provincia di Latina, hanno raccontato che "non sembrava radicalizzato. Aveva modi e stile di vita occidentali".