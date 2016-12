Marsiglia, associazione affitta piscina per festa in burkini: la polemica divide la città

"Festa in piscina ma solo col burkini". A Marsiglia, un'associazione di donne dei quartieri Nord, i più poveri e difficili della città, ha organizzato per il 10 settembre una giornata di divertimento e relax in un acquapark della regione. Per l'occasione, l'impianto è stato completamente affittato, ma l'iniziativa ha scatenato roventi polemiche, soprattutto per il controverso "dress code" richiesto dagli organizzatori per partecipare all'iniziativa.