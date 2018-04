16 aprile 2018 15:45 Marocco, strage di cani in vista dei Mondiali di calcio 2026 In previsione del passaggio di una delegazione della Fifa per un’eventuale candidatura sono stati abbattuti decine di randagi davanti agli occhi dei turisti

In alcune città del Marocco, come Aourir e Taghazout, i cani corrono liberi sulle spiagge. Non hanno un padrone, ma fanno parte della comunità che con i randagi ha un rapporto speciale. Tanto che la convivenza tra cani e umani in queste terre è stata oggetto di studi e reportage. Da qualche giorno però questo legame è stato spezzato dalle autorità locali che si stanno macchiando di una strage: decine di randagi sono stati uccisi barbaramente davanti agli occhi dei turisti e degli abitanti delle città. Secondo la stampa marocchina il motivo sarebbe il passaggio di una delegazione della Fifa nella zona per un’eventuale candidatura del paese ai Mondiali del 2026 e l'urbanizzazione dell’area.

Alcuni dei cani massacrati erano "etichettati", cioè sani e tutelati da una convenzione firmata proprio dalle istituzioni con l'associazione "Le coeur sur la patte" che nel 2016 ha lanciato un programma di vaccinazione e sterilizzazione per controllare il randagismo. Dalla firma della convenzione circa un migliaio di cani sono stati vaccinati e sterilizzati dai volontari con una spesa di più di 130mila euro. A loro è stato anche applicato una sorta di orecchino per renderli riconoscibili. Un'etichetta che avrebbe dovuto proteggerli, invece non ha fermato gli agenti che hanno sparato all'impazzata sui randagi.

Il massacro è avvenuto davanti agli occhi dei turisti spaventati. In tanti hanno denunciato l'accaduto sui social. Una turista ha postato un video sulla sua pagina Facebook in cui gioca sulla spiaggia con uno dei cani di Taghazout. "Durante la notte la polizia ha sparato in testa a diversi cani randagi, spero che qualcuno si prenda cura di questo", si legge sul post.