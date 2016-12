Marocco, scontri allo stadio dopo una partita: almeno 2 morti e 54 feriti

Almeno due persone sono morte e 54 sono rimaste ferite negli scontri sulle gradinate dello stadio "Mohammed V" di Casablanca , scoppiati al termine del march di sabato sera tra Raja e Chabab Rif al Hoceima (Cra). Lo rende noto la Direzione generale della sicurezza nazionale (Dgsn), citata dai media del Marocco. Gli scontri non sarebbero scoppiati tra le due tifoserie, ma tra due gruppi di supporter dello stesso Raja Casablanca.

Atti di vandalismo prima e dopo il match, 41 arresti - "Due persone sono morte al momento dell'arrivo in ospedale, una delle quali era stata ferita da un oggetto appuntito mentre l'altra non mostrava nell'immediato segni evidenti di violenza; altri 54 sono stati feriti e trasportati all'ospedale Moulay Youssef per ricevere le cure necessarie", spiega il comunicato della Dgsn.



Fuori dallo stadio 11 veicoli privati sono stati danneggiati dal lancio di pietre. Dieci persone sono state arrestate prima della partita e 31 alla fine del match.