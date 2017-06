Marocco richiama l'ambasciatore da Olanda per mancata estradizione

Il Marocco esige dall'Olanda l'estradizione di uno dei suoi cittadini e ha perciò deciso di richiamare "immediatamente" il suo ambasciatore da L'Aia per consultazioni. L'uomo ricercato si chiama Said Chaou. Si tratta di un ex parlamentare, favorevole all'indipendenza del Rif, una regione del Marocco settentrionale. Su di lui pendono due mandati d'arresto internazionali.