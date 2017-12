Marocco, proteste dopo la morte di due giovani fratelli minatori

Migliaia di persone hanno protestato nella città marocchina di Jerada per la morte di due giovani in una miniera di carbone. Le vittime, due fratelli di 23 e 30 anni, hannno perso la vita venerdì mentre scavavano clandestinamente in una miniera abbandonata, scatenando un'ondata di rabbia dopo le accuse delle famiglie delle vittime di "ritardo nell'estrazione dei due corpi dal pozzo e la mancanza di attrezzature adeguate per i soccorritori locali".