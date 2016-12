Marocco, gita in spiaggia si trasforma in tragedia: sei ragazzi annegati

Tragedia in Marocco: sei ragazzi tra i 12 ed i 17 anni, che stavano partecipando ad una gita al mare organizzata da un gruppo sportivo, sono annegati in Marocco, mentre, secondo notizie non ancora confermate, altri sei sono dati per dispersi. E' accaduto sulla spiaggia non sorvegliata di Oued Cherrate, tra Casablanca e Rabat. Cinque corpi sono stati ripescati, mentre un sesto ragazzo è deceduto durante il trasporto verso l'ospedale di Bouznika