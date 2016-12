Marò, si attende l'arbitrato su Girone Smentite le "voci" su richieste a Usa

Salvatore Girone , attualmente in India, e Massimiliano Latorre , in convalescenza in Italia, potrebbero essere liberati fino alla fine dell'arbitrato internazionale. Sarebbe questa la svolta nel caso dei due marò . Fonti di Palazzo Chigi smentiscono le ricostruzioni apparse su alcuni organi di informazione relative a richieste specifiche rivolte agli Usa. New Delhi potrebbe congelare la vicenda fino a che non si stabilirà dove tenere il processo.

Girone in Italia prima di Natale? - Come riporta Il Corriere della Sera, se i due marò venissero liberati come ipotizzato, aspetterebbero la decisione del collegio arbitrale in Italia. Girone potrebbe tornare in patria anche prima di Natale. Si tratterebbe comunque di una soluzione parziale, in attesa che l'arbitrato internazionale decida sul processo. L'India accusa Girone e Latorre dell'uccisione di due pescatori dello Stato del Kerala avvenuta il 15 febbraio 2012.