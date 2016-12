Marò, Sergio Mattarella: "Avete il pieno sostegno di tutta l'Italia"

Sergio Mattarella , visitando la fregata "Carabiniere" in missione in Oman, si è rivolto ai marò : "Il mio pensiero va a Girone e a Latorre, allora impegnati anch'essi a difesa della sicurezza delle nostre navi mercantili. A loro rinnovo il sostegno del Paese". Il presidente della Repubblica ha poi aggiunto: "Sarò davvero lieto quando potrò incontrarli insieme in Italia".

Il capo dello Stato non ha perso l'occasione per ringraziare anche i militari impegnati sulla nave "Carabiniere" in Oman, ricordando il ruolo determinante svolto dall'Italia nell'ambito della missione europea antipirateria.



"La guardia va tenuta alta, come sempre. Ma l'obiettivo della restituzione di questi mari alla legalità e alla libertà di navigazione ora è più vicino, anche grazie a voi", ha detto Mattarella. E ha aggiunto: "E' con piacere che esprimo a tutti Voi e a coloro che hanno operato su questi mari per lunghi anni, il mio apprezzamento e la riconoscenza del Paese", ha aggiunto.



Durante il suo discorso tenuto sul quadrato di comando della fregata "Carabiniere", il presidente della Repubblica ha poi ricordato che "la pirateria ha infestato per lungo tempo questi mari, dai quali transita quasi l'80% del commercio mondiale su nave". "Tutti noi ricordiamo gli attacchi subiti da alcune unità mercantili italiane - ha proseguito - con prolungati sequestri di equipaggi e di navi che tanta apprensione ci avevano procurato".