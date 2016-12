Marò, Salvatore Girone dimesso dalla clinica di New Dehli: sta bene

"Salvatore Girone è stato dimesso dall'ospedale di New Delhi in buone condizioni di salute; bravi i medici indiani e italiani". E' quanto si legge in un tweet del ministero della Difesa, a proposito del ricovero, durato una settimana, per febbre Dengue del fuciliere di Marina.

In principio era stata formulata una prognosi di sette-dieci giorni. L'esperienza di questo tipo di febbre virale in India indica che dopo la fine dello stato febbrile, il paziente recupera abbastanza rapidamente il suo stato fisico precedente, anche se a tratti potrà manifestare momenti di debolezza.



Qualche giorno fa era stato lo stesso dicastero a tranquillizzare gli italiani sulle condizioni "non preoccupanti" di Salvatore Girone, annunciando al contempo l'invio in India di due medici militari. Nella capitale indiana sono giunti anche i familiari del fuciliere: la moglie Vania Ardito con i figli Michele e Martina e il papà Michele Girone con la moglie.



La Corte suprema indiana il 26 agosto ha sospeso tutti i procedimenti giudiziari riguardanti i due marò, "fino a nuovo ordine". La decisione è stata presa a seguito dell'ordinanza emessa il 24 agosto dal Tribunale del Mare di Amburgo. E' stato inoltre fissata una nuova udienza il 13 gennaio 2016, due giorni prima cioè della scadenza del nuovo permesso di sei mesi di permanenza in Italia concesso a Massimiliano Latorre per motivi di salute.