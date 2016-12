Marò,pubblicata sentenza: Girone in Italia sotto tutela Corte India

Il Tribunale arbitrale internazionale de L'Aja ha pubblicato la sentenza sul rientro in Italia di Salvatore Girone: "Italia e India devono cooperare per ottenere un allentamento delle condizioni cautelari del sergente Girone così che possa, in base a considerazioni di umanità, tornare in Italia". Una volta rientrato, si legge ancora nella sentenza, Girone "resterà sotto l'autorità della Corte Suprema indiana" per la durata dell'arbitrato".