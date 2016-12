Marò,Pinotti: "Latorre resta qui"

20:58 - "Massimiliano Latorre si deve curare qui in Italia, ce lo stanno dicendo i medici e non vedo quindi come possa tornare in India. Noi non ci muoviamo da questa posizione". Lo ha detto il ministro della Difesa, Roberta Pinotti. "La decisione della Corte suprema indiana è incomprensibile anche dal punto di vista umanitario e l'Italia non può che reagire", ha aggiunto Pinotti, annunciando l'intenzione di voler riportare il caso in Parlamento.