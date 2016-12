16:41 - Il fatto che la Corte Suprema indiana abbia respinto le istanza avanzate dai marò Salvatore Girone e Massimiliano Latorre "è una decisione grave che non ci aspettavamo". Lo ha detto il ministro della Difesa, Roberta Pinotti, nel corso di una visita al Museo ebraico. "Siamo vicini ai nostri militari e come Italia pensiamo a come rispondere", ha sottolineato.