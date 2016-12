Marò, per l'Italia ci sono "tutti i presupposti per il rientro di Salvatore Girone"

"L'Italia è convinta vi siano i presupposti, sia giuridici sia umanitari, affinché il Tribunale arbitrale possa considerare positivamente la possibilità di far rientrare Salvatore Girone ". Lo ha detto l'ambasciatore Francesco Azzarello , agente del governo italiano davanti al Tribunale arbitrale internazionale dell'Aja. Mercoledì si terrà l' udienza sulla richiesta di rimpatrio del marò ancora trattenuto in India .

Intanto il Collegio di Difesa italiano è in riunione permanente all'Aja dal giorno di Pasqua per preparare al meglio gli interventi davanti ai giudici.



La "squadra" della difesa italiana - La squadra è la stessa che lo scorso agosto difese le posizioni dell'Italia davanti al Tribunale sul diritto del mare di Amburgo (Itlos), composta da esperti e avvocati di fama internazionale, italiani e di altre nazionalità, tra cui Sir Daniel Bethlehem, ex capo del servizio giuridico del Foreign Office britannico, il suo predecessore Sir Michael Wood, e ancora, tra gli altri, Guglielmo Verdirame, Paolo Busco e Ida Caracciolo.