Marò, Mogherini: Ue contro India

00:06 - La decisione della Corte Suprema indiana sui marò Latorre e Girone "delude le aspettative per una soluzione di comune accordo attesa da lungo tempo" ed "può incidere sulle relazioni Ue-India e sulla lotta globale contro la pirateria in cui l'Ue è fortemente impegnata". Così l'alto rappresentante per la politica estera, Federica Mogherini. "L'Ue continuerà a seguire la questione e ribadisce l'invito ad una pronta soluzione", conclude Mogherini.