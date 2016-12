Marò, Latorre:grazie per sostegno

15:32 - Dopo gli auguri di Salvatore Girone dall'India, arrivano anche quelli dell'altro marò, Massimiliano Latorre, in Italia per un periodo di convalescenza dopo essere stato colpito da un ictus. "Un sincero augurio a tutti gli italiani ringraziandoli per il calore con cui ci hanno sempre sostenuto", ha detto il fuciliere, che ha poi rivolto un pensiero a Latorre "nella speranza di poterlo riabbracciare al più presto in patria".