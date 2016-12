Marò, l'Europarlamento approva la mozione sul rimpatrio immediato

13:02 - L'Europarlamento ha approvato a larghissima maggioranza una risoluzione in cui si chiede l'immediato rimpatrio dei marò Salvatore Girone e Massimiliano Latorre. Un sì per acclamazione, seguito da un lungo applauso. Il testo chiede inoltre che la giurisdizione sia attribuita all'Italia o a un arbitraggio internazionale e "incoraggia l'Alto Rappresentante Federica Mogherini a intraprendere ogni azione necessaria per proteggere i fucilieri".

La decisione conferma la netta inversione di rotta da parte di Strasburgo sulla vicenda, con l'Unione europea che scende in campo con forza a sostegno dei nostri due soldati.



Mogherini: "A rischio i rapporti Ue-India" - "Con l'India condividiamo valori e interessi strategici e desideriamo collaborare sulla scena mondiale. Ma è bene che tutti abbiano piena consapevolezza di quanto e come la vertenza irrisolta sui due ufficiali di marina italiani possa avere un impatto sulle relazioni tra Ue e India, che mette a dura prova". Sono le parole che la Mogherini ha pronunciato intervenendo al dibattito alla plenaria di Strasburgo sulla risoluzione congiunta sulla vicenda dei marò.



"Prendiamo atto con soddisfazione della decisione assunta dalla Corte suprema indiana" su Massimiliano Latorre, "che tiene giustamente conto delle ragioni umanitarie e del grave stato di salute del militare", ha aggiunto Lady Pesc. "Contiamo sul fatto che questa decisione possa segnare l'inizio di un percorso per trovare finalmente una soluzione rapida, definitiva, equa e condivisa al caso di entrambi i militari italiani", ha concluso l'ex titolare della Farnesina.