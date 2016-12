Marò, l'ambasciatore italiano a L'Aja: "India aggressiva ma noi determinati"

"Mi auguro però - ha detto il capo della delegazione italiana - che il confronto giuridico si mantenga nei binari della correttezza e della verità. Da parte nostra, abbiamo grande rispetto per l'Itlos (Tribunale internazionale del diritto del mare)".



Lunedì in aula Azzarello esporrà per primo il punto di vista italiano ai giudici per poi lasciare la parola al team di avvocati internazionali. Nel pomeriggio sarà la volta dell'India. Le repliche martedì.



Le richieste dell'Italia - L'Italia chiede che Salvatore Girone possa tornare in Italia e che Massimiliano Latorre possa restarvi per tutto il tempo della durata del procedimento arbitrale che si aprirà all'Aja. Chiede inoltre che l'India cessi di esercitare qualsiasi tipo di giurisdizione sul caso che vede i due Fucilieri di Marina accusati di aver ucciso due pescatori indiani nel 2012.



La decisione della corte sulle misure cautelari urgenti richieste dall'Italia a tutela di Latorre e Girone non arriverà prima di due-tre settimane.



Azzarello: "Controversia giuridica complessa" - "L'Italia e l'India sono Paesi tradizionalmente amici", ha spiegato Azzarello, sottolineando come però la vicenda che ha coinvolto i marò "ha purtroppo provocato una controversia giuridica complessa, difficile ed estremamente delicata. L'Italia ha tentato in tutti i modi, attivando canali informali e formali, di trovare una soluzione concordata con l'India. La mancata intesa ha costretto il governo ad attivare una procedura arbitrale internazionale".