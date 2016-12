Marò,Italia: bene su giurisdizione

Bene lo stop del Tribunale del Mare alla giurisdizione indiana, delusione per la mancata adozione di misure per Salvatore Girone e Massimiliano Latorre e intenzione di "rinnovare le richieste relative alla condizione dei fucilieri davanti alla Corte arbitrale". Questa in sintesi la posizione dell'Italia espressa dall'agente del governo italiano Francesco Azzarello dopo la prima sentenza dei giudici di Amburgo sui marò.