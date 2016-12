Marò, India valuta proposta Italia

08:11 - L'India sta valutando una proposta dell'Italia per una "soluzione consensuale" della vicenda dei due marò Massimiliano Latorre e Salvatore Girone accusati di aver ucciso due pescatori indiani nel 2012. Lo riferisce il quotidiano The Economic Times. Secondo fonti governative, il governo ha deciso di tenere "presto" una riunione presieduta dal consigliere per la sicurezza Ajit Doval per studiare la soluzione offerta da Roma per risolvere la crisi.