Marò, il governo lavora in silenzio: Massimo Latorre resterà in Italia?

10:56 - Si avvicina il 12 aprile, giorno in cui scade il permesso di soggiorno concesso al marò Massimiliano Latorre da New Delhi per consentirgli di curarsi dall’ictus che lo ha colpito. Secondo il quotidiano Libero il governo italiano avrebbe presentato un’istanza per prorogare il permesso "per motivi umanitari", come già accordato dall'India a gennaio. E anche per Salvatore Girone si starebbe aprendo uno spiraglio per il rientro in Italia.

L’India avrebbe già mostrato segnali di apertura, ma di ufficiale non c'è ancora nulla. Il Cocer interforze, il consiglio centrale di rappresentanza delle forze dell'ordine italiane si è espresso in maniera chiara: "Non è Massimiliano che deve tornare in India, ma Salvatore che deve tornare in Italia". Il governo, in particolare, il ministro Pinotti e quello degli Esteri, Paolo Gentiloni, sta lavorando in silenzio. Per il fuciliere, che sta passando la Pasqua con la sua famiglia a New Delhi, il governo avrebbe messo in campo una serie di azioni: un negoziato diretto con l'India, bypassando un arbitrato internazionale che allungherebbe i tempi, per il rientro in Italia per motivi umanitari.



L’ammiraglio Guglielmo Nardini, presidente dell’associazione Leone di San Marco se lo augura: "Sono già tre anni che dovevano essere qui, invece finora ci sono state solo chiacchiere che non hanno portato a niente - dice a Libero - noi non siamo informati su cosa stia facendo il governo, ma posso assicurare che Massimiliano in India non ci tornerà. Siamo disposti anche a incatenarci ai cancelli d’imbarco, se la cosa dovesse accadere. E anche Salvatore deve essere riportato a casa, prima possibile. Perché sono innocenti e non esiste capo d’accusa".