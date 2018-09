Marò, il 22 ottobre al via le udienze al Tribunale de L'Aja

Cominceranno il 22 ottobre al Tribunale internazionale a L'Aja le udienze sul caso dei due marò, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone. I due fucilieri della Marina italiana sono accusati di aver ucciso due pescatori indiani scambiandoli per pirati, nel 2012, in una missione al largo della coste del Kerala, in India. Il Tribunale de L'Aja dovrà decidere chi abbia la giurisdizione sul caso e cioè chi, tra Italia e India, debba processarli.