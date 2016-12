Il fuciliere di Marina Salvatore Girone, che con Massimiliano Latorre è bloccato in India da 32 mesi per l'incidente in cui sono morti due pescatori al largo delle coste del Kerala, ha risposto via Facebook alle tantissime persone che giovedì gli hanno fatto gli auguri per il suo 36.mo compleanno. "Invio - dice alla fine del breve testo - un virtuale ed affettuoso abbraccio ed un caloroso saluto a voi e a tutta l'Italia".