Marò, Girone: non sto ancora bene

"Ad oggi sono ancora ammalato. I valori del mio sangue non sono perfetti come lo erano prima di contrarre la febbre dengue". Lo ha detto da Nuova Delhi il marò Salvatore Girone, smentendo di fatto la notizia di una sua completa guarigione. Avrei bisogno di "cure", di "convalescenza e di riposo psicologico nella mia casa natale, così come spetterebbe ad ogni dipendente statale militare. Ma io non posso visto il mio stato detentivo illegale", ha aggiunto.