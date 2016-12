Marò, Girone non è guarito del tutto dalla dengue: "Non sto ancora bene"

Il fuciliere di Marina Salvatore Girone è guarito dalla febbre virale dengue che lo aveva colpito 15 giorni fa a New Delhi: così avevano detto i due medici inviati dal ministero della Difesa italiano, lasciando poi la capitale indiana. Ma poco dopo è itnervenuto il marò , per precisare: "Non sono completamente guarito. Non sto ancora bene". Nel frattempo però i due immunologi hanno lasciato la capitale indiana, dopo aver esaminato l'evoluzione della situazione con il primario del reparto di medicina interna del Max Hospital di Saket.

I due medici italiani avevano però nel frattempo ottenuto l'ok al rientro, lasciando New Delhi in mattinata con un volo FinnAir per tornare a Roma via Helsinki. Accanto al militare italiano in questi giorni la moglie Vania Ardito, i figli Michele e Martina, il padre Michele e la madre.