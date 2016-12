Marò, Girone e Latorre inviano i loro auguri di Natale agli italiani

15:35 - Dall'India, dove si trova in attesa di una soluzione, il Fuciliere di Marina Salvatore Girone ha inviato un messaggio di auguri per Natale alle tante persone che gli sono vicine, a quanti si adoperano "per aiutare il prossimo", all'amico Massimiliano Latorre e "ai cari colleghi che sono impegnati nelle missioni". Dall'Italia ricambia il messaggio di auguri Massimiliano Latorre, in convalescenza a Roma dopo un ictus.

Il messaggio integrale di Girone:



"Tanti Auguri di Buon Natale a tutti coloro che credono nella Santità di questa ricorrenza. Buon Natale ai cari colleghi che sono impegnati nelle missioni ed a quanti di essi invece hanno la fortuna du essere riuniti con le loro famiglie".



"Un sentito Buon Natale alla gente bisognosa che in questa difficile epoca affronta con difficoltà la quotidianità della vita. I miei auguri di Buon Natale vanno poi a tutti i bambini che non possono ricevere calore e affetto dai loro cari lontani".



"Buon Natale a coloro che per scelta, professione o missione aiutano il prossimo in difficoltà. E a tutti coloro che ormai da lungo tempo ci trasmettono vicinanza, solidarietà e affetto".



"Un Buon Natale particolarmente affettuoso al mio collega e amico Massimiliano Latorre, ed agli amici e familiari che da ormai quasi tre anni sono lontani. Ancora Buon Natale. Salvatore Girone".



Il messaggio al Tg1 di Latorre:



"Un sincero augurio a tutti gli italiani ringraziandoli per il calore con cui ci hanno sempre sostenuto durante i tre anni di questa annosa vicenda che coinvolge due innocenti ed in particoLatorre tortuosa convalescenza regalandomi affetto e vicinanza, linfa vitale per poter andare avanti in momenti così duri", afferma il marò Massimiliano Latorre in un messaggio al Tg1.



Il fuciliere, in Italia per un periodo di convalescenza dopo essere stato colpito da un ictus, ha rivolto un pensiero "a chi è impossibilitato a passare il Natale in Italia con i propri cari, in particolare al mio amico Salvatore Girone nella speranza di poterlo riabbracciare al più presto in patria. E alla ministro Pinotti, che con la sua grande umanità è un saldo riferimento in questo difficile momento".

