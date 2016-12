Marò, Gentiloni: dialogo in corso

21:25 - "L'impostazione su questo argomento è di pensarci sempre e parlarne il meno possibile". Così il ministro degli Esteri, Paolo Gentiloni, sulla vicenda dei due marò in India. "Oltre al terreno giudiziario c'è un dialogo in corso e mi auguro che possa produrre dei risultati. Abbiamo ben presente la data del 13 gennaio, ne siamo tutti consapevoli", ha aggiunto riferendosi alla scadenza per il rientro in India di Massimiliano Latorre.