Marò,fratello Girone: vicini a lui

"E' ovvio che la privazione della sua libertà comporta un sacrificio enorme non solo a Salvatore, ma a tutta la nostra famiglia". Così Alessandro Girone, fratello del fuciliere di Marina, Salvatore, trattenuto in India da più di tre anni e mezzo. "Per il periodo natalizio - ha aggiunto - Salvatore sarà raggiunto dai sui famigliari" a Nuova Delhi, nell'ambasciata italiana in India.