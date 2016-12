Marò,Farnesina: ora rientro Girone

Dopo la decisione della Corte suprema indiana, che ha concesso una proroga di sei mesi al permesso di rientro in Italia per il marò Massimiliano Latorre, ora tocca all'altro militare. Una nota della Farnesina sottolinea infatti come "l'Italia si accinge ad attivare tutte le misure necessarie per consentire il rientro in Italia anche del Fuciliere di Marina Salvatore Girone".