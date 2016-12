Marò, da India spiraglio di speranza per Girone

Trapela uno spiraglio di luce per il marò Salvatore Girone, da quattro anni in libertà vigilata a New Delhi. Al termine di due giorni di duri botta e risposta nelle udienze davanti al Tribunale arbitrale de L'Aja, infatti, l'agente del governo indiano Neeru Chadha ha fatto sapere che si potrebbe pensare a un rientro in Italia, ma solo se Roma darà garanzie sul ritorno del fuciliere a New Delhi nel caso in cui la giurisdizione venga riconosciuta all'India.