Marò,compagna Latorre: ingiustizia

15:39 - "Reputo che questa sia una enorme ingiustizia nei confronti di due uomini, dei loro cari, dei militari e di tutto il popolo italiano". Così la compagna di Massimiliano Latorre, Paola Moschetti, dopo il no della Corte indiana alle richieste per un'attenuazione delle condizioni della libertà provvisoria dei marò italiani. Quanto al rientro in India per il 13 gennaio di Massimiliano, la donna dice: "Non abbiamo ancora assorbito il colpo".