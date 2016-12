Marò, a fine marzo udienza all'Aja

Il 30 e 31 marzo si terrà al Tribunale arbitrale all'Aja l'udienza che esaminerà la richiesta avanzata dall'Italia per far rientrare il marò Salvatore Girone dall'India e farlo restare in patria per tutta la durata della procedura arbitrale in corso. Oggi si è tenuta una prima seduta "procedurale" sulla vicenda dei due fucilieri di Marina.