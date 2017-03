Insieme alla notizia, il creatore di Facebook ha pubblicato una serie di foto che mostrano lui e la moglie da bambini e con le rispettive sorelle. "Sono cresciuto con tre sorelle, e mi hanno insegnato a imparare da donne intelligenti e forti", ha continuato, per poi concludere con un pensiero che sembra anche un omaggio alla Giornata Internazionale della Donna, appena trascorsa: "Siamo tutti persone migliori grazie alle donne forti nella nostra vita: sorelle, madri, amiche. Non vediamo l'ora di accogliere la nostra nuova piccola, e faremo del nostro meglio per crescere un'altra donna forte".



Mark Zuckerberg e la moglie Priscilla Chan erano diventati genitori di una prima bambina, Max, a fine 2015 e adesso non vedono l'ora "di crescere un'altra donna forte".