Mark Zuckerberg è diventato papà E su Facebook annuncia: "Benvenuta Max"

"Come tutti i genitori vogliamo che tu cresca in un mondo migliore rispetto al nostro - scrive Zuckerberg -. Faremo la nostra parte e non solo perché ti amiamo, ma perché abbiamo una responsabilità morale di fronte a tutti i bambini della prossima generazione".



"Una delle maggiori opportunità per la tua generazione è quella di concedere a tutti l'accesso a internet", mette in evidenza. "Ancora oggi più della metà della popolazione globale non ha accesso alla Rete", spiega.



Zuckerberg ammette però che "la tecnologia da sola non risolve i problemi. Un mondo migliore si costruisce partendo da comunità forti e dall'uso di energie pulite". E guarda avanti: "C'è molto che possiamo fare affinché la tua generazione viva in un mondo migliore". "Con l'inizio della prossima generazione della famiglia Chan Zuckerberg, avviamo anche la Chan Zuckerberg Initiative per unire le persone nel mondo con l'obiettivo di promuovere il potenziale umano e l'uguaglianza per tutti i bambini", dichiara.



"Doneremo il 99% delle nostre azioni Facebook, che al momento valgono 45 miliardi di dollari, nel corso della nostra vita per portare avanti questa missione. Sappiamo che si tratta di un piccolo contributo rispetto ai talenti che già stanno lavorando su questi temi", sottolinea.



La lettera si chiude con la firma di "mamma e papà". Con la nascita di Max Zuckerberg, il ceo del social si prende due mesi di paternità, come aveva nnunciato nelle settimane scorse.