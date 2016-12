Marito e moglie mano nella mano in ospedale, la foto che commuove il web

Un ragazzo canadese di 21 anni posta su Reddit una foto dei suoi genitori che commuove il web. Lo scatto mostra i due coniugi in una camera di ospedale , intubati a causa di una grave malattia, ma, nonostante la gravità della loro condizione, si tengono teneramente per mano.

La storia - Cosa ha portato i due in quella situazione? L'uomo si è aggravato a causa di un cancro ai polmoni contro cui stava lottando da 8 anni, mentre la moglie dopo un attacco di cuore, è stata ricoverata nello stesso ospedale e, mentre veniva trasportata al Kingston General Hospital, ha chiesto esplicitamente che il suo letto fosse posto vicino a quello del marito, per stargli accanto negli ultimi istanti della sua vita, come aveva fatto nei 23 anni di matrimonio. I due si addormentano, ma al risveglio la donna scopre che il marito, nel frattempo, è venuto a mancare: si era spento vicino a lei.