Marine Le Pen: "Con me la Francia andrà fuori dall'Ue e dalla Nato"

"L'Unione europea mette sotto tutela, bisognerà trovare un compromesso con l'Europa per ritrovare una sovranità", ha proseguito la Le Pen. Per questo, nel caso di una sua vittoria alle presidenziali francesi, la leader della destra intende aprire un confronto di sei mesi con Bruxelles. Se però le trattative non dovessero soddisfarla, ci sarà il referendum per "dimettersi da questi incubi e tornare liberi".



Uscita dalla Nato - A Lione, Marine Le Pen è anche tornata a insistere sull'uscita della Francia dal comando integrato della Nato e iscrivere nella Costituzione la soglia minima del 2% per il bilancio dell'esercito. "In cinque anni voglio rimettere la Francia in ordine", ha affermato aggiungendo di volere che Parigi lasci il comando integrato dell'Alleanza Atlantica "per provvedere da sola alla sua difesa".



Misure contro l'Islam radicale - La Le Pen si è poi detta intenzionata a chiudere i luoghi di predica degli islamisti radicali. La leader della destra francese ha dedicato gran parte del suo intervento alla questione del terrorismo, a due giorni dall'aggressione contro i militari al Carrousel du Louvre al grido di "Allah Akbar". Inoltre, ha continuato la Le Pen, "i francesi schedati con la 'S' (vale a dire quei cittadini radicalizzati tenuti sotto controllo dallo Stato, ndr) verranno puniti con una pena di indegnità nazionale".