Marine Le Pen balla tra i suoi, video fa giro del web

Ad appena due ore dall'annuncio della sconfitta elettorale, Marine Le Pen si lancia sulla pista da ballo dello Chalet du Lac dove ha organizzato la sua serata elettorale. Dalle 22 infatti l'evento si è trasformato in una festa privata. Ma un video della leader frontista che balla fa il giro del web e su Twitter non mancano le ironie, come: "L'ha presa male la sconfitta!".