La Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto il ricorso del gigante petrolifero Bp contro il maxi-risarcimento a cui la società è stata condannata per la vicenda della marea nera nel Golfo del Messico. La British Petroleum ha stimato che in totale dovrà sborsare almeno 7,8 miliardi di dollari per le richieste di risarcimento seguite alla catastrofe ambientale del 2010.