Mare cinese meridionale, da Pechino attacco hacker alla portaerei Usa Reagan "per informazioni militari"

Una società di sicurezza informatica Usa, la FireEye, ha reso noto che un attacco hacker è stato sferrato alla portaerei Ronald Reagan per carpire informazioni sulle manovre militari Usa. Lo rivela il Financial Times. Gli hacker cinesi avrebbero attaccato i funzionari di governo che si trovavano sulla portaerei, inondandoli di mail infette, l'11 luglio, il giorno prima della controversa sentenza del tribunale dell'Aja sul Mar Cinese Meridionale.

In quel periodo la portaerei era di pattuglia nella zona contesa tra la Cina e altri Paesi nel braccio di mare a sud del "gigante" asiatico.



Secondo l'azienda di sicurezza informatica FireEye, gli autori degli attacchi potrebbero essere gli stessi che hanno condotto in passato azioni per compromettere le reti di difesa di Stati Uniti e Vietnam. Non ci sono per ora prove che leghino l'operazione al governo di Pechino, né indicazioni che l'operazione sia andata a buon fine.