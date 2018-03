Marcia anti armi, Obama: "Ispirati da tutti questi giovani"

"Michelle e io siamo così ispirati da tutti giovani che hanno fatto sì che la marcia di oggi avvenisse. Continuate così. Ci state facendo progredire. Nulla può ostacolare le milioni di voci che chiedono cambiamento". Lo ha scritto su Twitter l'ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, rivolgendosi ai promotori e ai partecipanti di "March for our lives", in corso a Washington e in 800 città per chiedere maggior controllo sulle armi da fuoco.