Mar Caspio, firmato storico accordo sullo status legale del bacino

I leader di cinque Paesi che si affacciano sul Mar Caspio hanno firmato un accordo storico sullo status legale del bacino. Al vertice, nella città kazaka di Aktau, hanno partecipato Azerbaijan, Iran, Kazakhstan, Russia e Turkmenistan. I capi di Stato hanno stabilito le nuove regole per gli accessi al mare e al fondale, molto ricco di idrocarburi, per la pesca, la costruzione di gasdotti e oleodotti e per la gestione delle questioni ambientali.