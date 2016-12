Mar Baltico, jet russo avvicina aereo ricognizione Air Force Usa

Un aereo di ricognizione della Air Force americana è stato avvicinato "in maniera pericolosa e non professionale" da un jet russo mentre sorvolava il mar Baltico. Lo riferisce la Cnn. L'episodio ha avuto luogo lo scorso giovedì con una manovra giudicata "aggressiva" che ha visto il jet, un SU-27, avvicinarsi fino a 50 piedi di distanza dal velivolo americano effettuando anche un avvitamento in volo attorno all'RC-135 della US Air Force.