Manifestazioni contro Trump negli Usa, 15 arresti in California

Migliaia di persone sono scese in piazza in diverse città degli Stati Uniti per protestare contro il presidente Donald Trump, chiedendo che il tycoon renda pubblica la dichiarazione dei redditi. L'evento, chiamato "Tax March", è stato organizzato in coincidenza con il "tax day", cioè la scadenza per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi. A Berkeley, in California, sono scoppiati scontri tra manifestanti pro e anti Trump: 15 gli arresti.