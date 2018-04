Manchester, partorisce il figlio su una macchina Uber

La corsa in ospedaleAnna è tornata più presto del solito dal suo ultimo giorno di lavoro, prima della maternità. Dopo pranzo era già nella sua casa di Manchester. E lì ha avvertito la prima contrazione. Ma era il secondo figlio e lei e il marito sono rimasti tranquilli: hanno aspettato fino a quando non passavano più di cinque minuti fra una contrazione e l'altra, poi, non avendo una macchina, hanno chiamato Uber per raggiungere l'ospedale. Sono passati 20 minuti, il tempo che l'autista finisse l’ultima corsa. Le contrazioni, nel frattempo, si facevano sempre più frequenti. Cinque minuti dopo essere salita sul taxi assieme al marito, Richard, e al figlio di due anni, Sebastian, Anna ha capito di essere entrata in travaglio. "Cercavo di resistere, ma ormai si erano rotte le acque". L'autista, scrive la donna, è rimasto tranquillo. Le raccontava di quando suo moglie aveva partorito e le spiegava come doveva respirare. Poi il traffico ha iniziato a intensificarsi. Hanno deciso così di fermarsi in un centro sanitario più vicino. Troppo tardi. Nei minuti in cui Richard è corso a cercare aiuto ed è tornato con tre medici, il piccolo Micheal, il bebè, stava già facendo uscire la testa. "I dottori mi hanno aiutato a togliere i pantaloni, pochi secondo dopo mio figlio era nato". Fra Anna e i sedili della macchina, solo un piccolo telo da sala parto.