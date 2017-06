Manchester, lunghe code per il concerto: massicce misure sicurezza

Lunghe code si sono formate fuori dallo stadio di cricket di Old Trafford, a Manchester, per il concerto "One Love Manchester" di Ariana Grande e altre star, organizzato dopo l'attacco del 22 maggio. Massicce le misure di sicurezza messe in campo, come era stato annunciato dalla polizia. Un anello di metallo circonda lo stadio e nell'area ci sono agenti provenienti da tutto il Paese.