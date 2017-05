Manchester, i Simple Minds in concerto dopo la strage: "La nostra musica non si ferma"

"Dopo la notizia di quanto accaduto alla Manchester Arena, lo shock e l'intorpidimento sono ancora forti". E' questo l'incipit di un post pubblicato sulla pagina ufficiale dei Simple Minds firmato Jim Kerr. "Il nostro pensiero va a tutti coloro che sono stati colpiti da questo terribile attentato. In situazioni come questa, è più che difficile trovare parole e azioni appropriate per descrivere le sensazioni che noi tutti proviamo". Ma una cosa è certa: "Vogliamo uscire di nuovo e suonare la nostra musica". E' questa la loro decisione: concerto al Bridgewater Hall di Manchester non è stato cancellato.