Manchester, allarme in centro commerciale: rientrato. Un arresto

La polizia di Manchester ha fatto riaprire il centro commerciale Ardale, nel centro della città, temporaneamente evacuato per motivi di sicurezza. Gli agenti hanno tolto i cordoni e i dipendenti della struttura stanno tornando al lavoro. Ardale era stato evacuato dopo che alcuni testimoni avevano detto di aver sentito una forte esplosione.





A man has been arrested at the Arndale Centre – This is not currently believed to connected to last night’s attacks.