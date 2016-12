Mamma scrive lettera alla figlia e la nasconde in un libro: ritrovata dopo 15 anni da un libraio

Oltre alla lettera, il titolare della Bondgate Books ha trovato anche una foto che ritrae mamma e figlia abbracciate e ha riconosciuto il volto della donna. Stando ai ricordi del signor Draper, quella mamma sarebbe entrata circa 15 anni fa in negozio e avrebbe acquistato diverse favole per bambini. Ed è grazie alla memoria impeccabile del libraio che adesso è stato lanciato un appello per cercare di risalire all'identità della ragazza.

"Quando ho letto quelle parole ho pianto tanto", ha raccontato il signor Draper. Nella lettera, ritrovata piegata dentro una busta ormai ingiallita, la mamma spiega di aver fatto un intervento al cuore che non è riuscito: "Anche se tra poco andrò in Paradiso a vivere con gli angeli in cielo, ti proteggerò da lassù", scrive teneramente la donna alla figlia. "Sarò sempre nel cielo ad assicurarmi che tu stia bene, veglierò su di te, sarò la tua stella luminosa, come quella della filastrocca Twinkle Twinkle Little Star che ti piace tanto".