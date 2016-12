Maltempo Usa, tornado uccide 5 persone in Alabama e Tennessee

Una violentissima serie di tornado e temporali ha ucciso cinque persone nel sud degli Stati Uniti. Tre persone sono morte e una è rimasta gravemente ferita in Alabama, nella contea di Jackson: le vittime si trovavano in una casa mobile. Altri tre adulti e tre bambini sono rimasti feriti a Ider, nella contea di DeKalb. Altre due persone invece sono morte in Tennessee. In tutto il sud del Paese sono milioni gli americani sotto l'allerta meteo.