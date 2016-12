Maltempo Usa, almeno tre morti

Almeno tre persone sono morte negli Stati Uniti a causa dell'ondata di maltempo che ha colpito il Sud. In particolare lo Stato della Louisiana è stato quello più vessato: due persone hanno perso la vita nella cittadina di Convent per una tromba d'aria che ha devastato un campeggio. Altre 31 persone sono rimaste ferite, di cui sette in gravi condizioni, e tre sono disperse. La terza vittima invece è stata registrata in Mississippi.